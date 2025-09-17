Ibovespa sobe pelo 3º pregão seguido, à espera do 1º corte dos juros nos EUA em 2025

O avanço reflete a expectativa de início de um afrouxamento monetário nos EUA hoje pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que pode abrir espaço para maior ingresso de recursos em países emergentes como o Brasil.

O Federal Reserve deve cortar os juros em 0,25 ponto porcentual, com as taxas indo para o intervalo de 4,00% a 4,25%, diante de recentes evidências de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA, apesar da inflação elevada. O encontro marca a estreia do enviado do presidente Donald Trump, o economista Stephen Miran na diretoria do Fed.

A expectativa maior deve ser pelas projeções econômicas do banco central norte-americano e pela entrevista do seu presidente, Jerome Powell (15h30), em meio a dúvidas sobre os próximos passos ds juros, no momento de críticas ao Fed e elevada pressão do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, para mais cortes.

"O mais importante não é o corte, mas sim o que o Jeremy Powell vai falar. A expectativa é por um direcionamento sobre se teremos corte em outubro, corte em dezembro", pontua Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos. Conforme cita em relatório, as projeções do mercado indicam três recuos dos juros nos EUA. "E hoje seria o primeiro. Então, é isso que o mercado imagina."

Quanto ao Comitê de Política Monetária (Copom), espera-se manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, sem perspectivas de alteração no comunicado do colegiado do Banco Central, que tem sido cauteloso.

Também fica no foco o noticiário político. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que dificulta a responsabilização criminal de parlamentares. Outro assunto que será acompanhado é a articulação de parlamentares para aprovar a anistia, bem como a pesquisa Genial/Quaest. O levantamento mostra manutenção em 51% na desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.