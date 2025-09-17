IPC-Fipe ganha força e avança 0,28% na 2ª quadrissemana de setembro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,28% na segunda quadrissemana de setembro, acelerando em relação à alta de 0,15% da primeira quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quarta-feira, dia 17.
Na segunda leitura de setembro, dois dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força e três caíram em ritmo mais lento: Habitação (de 0,75% na primeira quadrissemana a 1,05% na segunda quadrissemana), Educação (de 0,02% a 0,03%), Alimentação (de -0,56% a -0,49%), Transportes (de -0,82% a -0,56%) e Vestuário (de -0,10% a -0,03%).
Por outro lado, duas categorias desaceleraram de uma quadrissemana para a outra: Despesas Pessoais (de 0,77% a 0,72%) e Saúde (de 1,27% a 0,99%).
Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de setembro:
- Habitação: 1,05%
- Alimentação: -0,49%
- Transportes: -0,56%
- Despesas Pessoais: 0,72%
- Saúde: 0,99%
- Vestuário: -0,03%
- Educação: 0,03%
- Índice Geral: 0,28%
