Lyft anuncia parceria com Waymo para lançar robotáxis em 2026 em cidade dos EUA

A Lyft anunciou nesta quarta-feira, 17, uma parceria com a Waymo para lançar em 2026 um serviço de transporte totalmente autônomo em Nashville, nos Estados Unidos. De acordo com comunicado da empresa, a colaboração une "veículos autônomos de classe mundial", os chamados robotáxis, à experiência de atendimento da Lyft.

A iniciativa prevê que a subsidiária Flexdrive assuma a gestão integral da frota da Waymo na cidade, incluindo manutenção, infraestrutura e operações de depósito.

Inicialmente, os usuários poderão solicitar os carros autônomos pelo aplicativo da Waymo, mas a previsão é de que, ainda em 2026, as viagens também sejam integradas à plataforma da Lyft.