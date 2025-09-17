Mediana de projeções do Fed para PCE sobe para 2026 e segue inalterada para 2025 e 2027

A mediana da projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a inflação nos Estados Unidos medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu para 2026, mas permaneceu inalterada para 2025 e 2027, mostrou o relatório de setembro, publicado nesta quarta-feira, 17.

A estimativa para este ano seguiu em 3% em setembro, mesmo patamar projetado em junho.

Para 2026, a mediana passou de 2,4% para 2,6%, nos mesmos documentos, enquanto a mediana de 2027 permaneceu em 2,1%. A mediana de longo prazo permaneceu inalterada em 2,0%. Esse mesmo patamar é projetado para 2028.