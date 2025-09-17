Na Argentina, Caputo diz que Tesouro não comprará dólares no nível atual; BC pode comprar peso

O ministro da Economia da Argentina, Luis Toto Caputo, afirmou em série de publicações no X que, "ao preço atual, o Tesouro já não compra mais" dólares, mas destacou que o Banco Central da Argentina (BCRA) pode intervir comprando pesos para reduzir a volatilidade no câmbio. Segundo ele, "na banda superior o BCRA não vai deixar que supere esse preço" e, nesse nível, a autoridade monetária atua para absorver liquidez.

Caputo explicou ainda que o BCRA só compra dólares no piso da banda. "O Tesouro pode comprar a qualquer momento, como de fato fez", acrescentou.

Ele lembrou que a pasta adquiriu US$ 3 bilhões a pouco menos de 1.200 pesos argentinos por dólar, mas que a estratégia não se repete na cotação atual.