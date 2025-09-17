Não houve 'apoio disseminado' a corte de 50 pb nos juros, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve disse ainda que não vê a necessidade de um corte mais acelerado nos juros agora. "Eu não diria que um corte de 50 pontos-base faria uma diferença enorme na economia, mas é preciso olhar para todo o caminho das taxas", comentou.

De acordo com Powell, houve mudanças no cenário de riscos ao emprego desde a última reunião do FOMC. "O mercado de trabalho está enfraquecendo, e não precisamos que ele enfraqueça mais. Não queremos isso, então usamos nossas ferramentas, e começamos com um corte de taxa de 25 pontos-base", disse.

Powell reiterou o compromisso em restaurar a inflação americana à meta de 2% ao ano. O dirigente afirmou que os riscos de inflação mais alta estão menores do que estavam em abril.

Alta de forma pontual

O presidente do Federal Reserve disse que a expectativa é de que a inflação nos Estados Unidos suba este ano de forma pontual devido ao impacto das tarifas no setor de bens. Esse efeito, contudo, tem se dado de forma lenta, conforme ele. "O impacto das tarifas na inflação tem sido mais lento e menor do que pensávamos. Mas a evidência é muito clara de que há algum repasse", comentou.

De acordo com Powell, a justificativa para um surto inflacionário persistente por conta das tarifas é menor. Por isso, o FOMC achou que era a hora de reconhecer que os riscos para o outro mandato, de máximo emprego, aumentaram.