OMC: IA pode impulsionar comércio global em quase 40% até 2040, se superada barreira estrutural

A Organização Mundial do Comércio (OMC) projetou, em relatório divulgado nesta quarta-feira, 17, que a inteligência artificial (IA) pode impulsionar o comércio global em quase 40% até 2040, desde que sejam superadas barreiras estruturais. Segundo o Relatório sobre o Comércio Mundial de 2025, a IA pode ajudar fluxos internacionais de bens "graças a ganhos de produtividade e à redução dos custos comerciais".

O relatório destaca que, dependendo do ritmo de convergência tecnológica e política entre economias de baixa, média e alta renda, o comércio global poderá crescer entre 34% e 37% no período, enquanto o PIB mundial pode avançar entre 12% e 13%.

"No entanto, o acesso às tecnologias de IA e a capacidade de participar do comércio digital permanecem altamente desiguais", declarou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.