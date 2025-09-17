Oncoclínicas rejeita proposta de reestruturação financeira da Starboard

A Oncoclínicas informou na noite da terça-feira, 17, que seu Conselho de Administração, assessorado por consultores jurídicos e financeiros, rejeitou a proposta de reestruturação financeira apresentada pela Starboard. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca, no entanto, que avaliará eventuais propostas que possam gerar valor para a companhia e seus acionistas.

Segundo a empresa, o colegiado concluiu que os termos propostos não atendem aos melhores interesses dos acionistas.

Entre os motivos estão a ausência de indicação de preço, o alto risco de execução e a intenção da Starboard de comprar dívida da companhia por 50% de seu valor nominal - desconto relevante em relação ao preço médio pelo qual o papel é negociado hoje. "A administração segue dando continuidade às diversas medidas que vêm sendo implementadas no sentido de aprimorar a sua estrutura de capital, e otimizar seu posicionamento estratégico de acordo com as condições de mercado e objetivos de longo prazo", afirma.