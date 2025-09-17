Portugal assina aditamento de contrato para aquisição da sexta aeronave KC-390 da Embraer

A Embraer informou nesta quarta-feira, 17, que Portugal assinou um aditamento ao atual contrato para a aquisição da sexta aeronave KC-390 Millennium e a inclusão dez novas opções de compra para potenciais aquisições por parte de futuras nações parceiras.

Segundo a fabricante brasileira, o acordo faz parte do processo de modernização das capacidades da Força Aérea Portuguesa, com o objetivo de apoiar as operações das Forças Armadas e aumentar a prontidão em missões de interesse público.

Em nota, o general João Cartaxo Alves, chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, destaca que a aquisição do sexto KC-390 fortalece significativamente a capacidade estratégica e operacional da Força Aérea Portuguesa, ao aumentar de forma substancial a disponibilidade do transporte tático e logístico.