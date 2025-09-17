Powell diz não ver participantes do mercado incorporando riscos à independência do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que não vê participantes do mercado incorporando riscos à independência da autoridade monetária em meio às pressões do presidente dos EUA, Donald Trump, para baixar os juros. "Eu não vejo participantes do mercado considerando a questão da independência em termos de definição das taxas de juros", disse, em coletiva de imprensa.

Powell afirmou também que o cenário de estabilidade financeira nos EUA é misto, mas famílias e bancos estão bem. "Não vemos taxas de juros moderados como terceiro mandato que demande ação específica", disse.

Conforme ele, a redução do balanço de ativos não está tendo consequências macroeconômicas no país. "Estamos reduzindo balanço de ativos em ritmo bem marginal agora", avaliou.