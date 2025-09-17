Presidente do Fed diz que seria 'inapropriado' comentar ação judicial sobre Lisa Cook

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que não vê a autoridade tomando decisões à frente com base em considerações políticas, e não econômicas. Na sua visão, está "profundamente enraizado" na cultura do Fed que os dirigentes tomam suas decisões apenas com base nos dados recebidos, e não em outras questões. E isso fica claro nos discursos dos membros do BC americano, nas decisões de juros, disse.

"Não formulamos essas questões de forma alguma, nem as vemos em termos de resultados políticos", afirmou, descartando qualquer mudança diante das pressões do presidente Donald Trump para baixar os juros no país. "Eu não acredito que chegaremos a esse ponto. Eu diria que estamos fazendo nosso trabalho exatamente como sempre fizemos", concluiu. A lente do Fed, segundo ele, é mais ampla e mais lenta.