Presidente do Fed diz que tarifas maiores continuam elevando preços em alguns setores nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuam pressionando os preços para cima em alguns setores no país. Mudanças nas políticas governamentais continuam a evoluir, e seus efeitos na economia permanecem incertos", disse em coletiva de imprensa nesta tarde.

"Tarifas mais altas começaram a elevar os preços de algumas categorias de produtos, mas seus efeitos gerais sobre a atividade econômica e a inflação ainda não foram vistos", acrescentou. De acordo com ele, o cenário-base razoável é que o efeito das tarifas na inflação dos EUA será "breve". Ponderou, contudo, que também é possível que os impactos inflacionários sejam "mais persistentes", e esse é um risco a ser avaliado e gerenciado pelo Fed.

"Nossa obrigação é garantir que um aumento único no nível de preços não se torne um problema de inflação contínuo no curto prazo", afirmou Powell, acrescentando que os riscos à inflação apontam para cima e ao emprego, para baixo. E ambos os lados têm de ser equilibrados. "Julgamos apropriado nesta reunião dar mais um passo em direção a uma postura política mais neutra", concluiu.