Rastreador de salários do BCE indica pressões salariais mais baixas para o 1º semestre de 2026

A atualização mais recente do rastreador de salários do Banco Central Europeu (BCE), considerando os acordos assinados até agosto de 2025, revela que haverá um crescimento salarial mais baixo e estável na primeira metade de 2026.

O crescimento salarial negociado foi de 4,1% em 2024 e agora está estimado em 3,8% em 2025, excluindo pagamentos únicos.

Olhando para 2026, o rastreador do BCE indica que o crescimento salarial negociado cairá para 2,5% no próximo ano.