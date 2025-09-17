Taxa anual do CPI da zona do euro se mantém em 2% em agosto, após revisão para baixo

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro ficou em 2% em agosto, inalterada em relação à de julho, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 17, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado definitivo de agosto veio abaixo da estimativa preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de taxa de 2,1% em ambos os casos.

Na comparação mensal, o CPI do bloco subiu 0,1% em agosto. Neste caso, o consenso da FactSet também era de alta um pouco maior, de 0,2%.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,3% em agosto, repetindo a variação de julho e vindo em linha com a projeção da FactSet. No confronto mensal, o núcleo do CPI avançou 0,3% em agosto.