TCU aprova repactuação da Malha Sudeste; MRS pagará R$ 2,8 bi a mais e reduz obrigações

Mudanças no contrato

Entre as mudanças aprovadas no contrato está a exclusão de quatro grandes terminais de carga geral (Queimados-SP, Igarapé-MG, Lapa-SP e Mooca-SP) do caderno de obrigações. Segundo a justificativa apresentada, esses terminais deixaram de ser eficientes para o perfil atual de transporte, caracterizado por cargas fragmentadas e entregas multiponto, sendo preferível apostar em unidades menores e distribuídas. Os valores correspondentes aos investimentos suprimidos serão devolvidos à outorga da concessão.

As obras de conflitos urbanos representaram a maior parte das alterações: 25 dos 44 projetos modificados referem-se a esse tipo de intervenção. Dezesseis tiveram mudanças de escopo ou prazo, cinco sofreram apenas ajustes de cronograma e quatro foram substituídas por soluções em outros municípios.

O TCU destacou que os ajustes decorrem de negociações recentes entre a MRS e prefeituras para adequar os projetos às demandas locais e à realidade urbana atual. A responsabilidade por eventuais aumentos de custo nessas obras foi limitada a R$ 198,5 milhões, ficando a concessionária obrigada a absorver qualquer extrapolação.

Também houve mudanças nas obras de segregação das operações de trens de carga da MRS e de passageiros da CPTM, sobretudo no trecho compartilhado entre Barra Funda e Brás, em São Paulo. O remanejamento dos sistemas de sinalização foi adiado para 2034, e duas estações provisórias (Rio Grande da Serra e Mooca) foram suprimidas, com a devolução dos valores correspondentes à União. O objetivo, segundo o tribunal, é reduzir restrições às operações da CPTM e minimizar impactos para os usuários.

Apesar da retirada de terminais, o TCU manteve inalteradas as metas de transporte de carga geral previstas no contrato. A MRS deverá apresentar à ANTT, até o 11º ano da concessão, um relatório detalhando as medidas adotadas para cumprir essas metas. Além disso, os projetos e orçamentos relativos às obras de conflitos urbanos revisadas deverão ser previamente aprovados pela agência reguladora, respeitando prazos definidos no cronograma.