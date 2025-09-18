Alphabet e Paypal firmam parceria em comércio digital com integração de IA

A Alphabet, controladora do Google, e PayPal anunciaram uma parceria voltada para ampliar soluções de comércio digital. Segundo comunicado conjunto, o objetivo é desenvolver experiências de compra mais integradas, com uso de inteligência artificial (IA) e maior presença dos serviços do PayPal nos produtos do Google.

As empresas destacaram que a colaboração envolve desde a criação de padrões para o chamado "agentic commerce", descrito como comércio orientado por agentes de IA, até a integração de ferramentas como PayPal Checkout, Hyperwallet e Payouts em diferentes plataformas do Google.

O acordo também inclui o processamento de pagamentos em serviços como Google Cloud, Google Ads e Google Play.