BC conservador sobre Selic e cautela política impedem Ibovespa de seguir alta em NY

O tom conservador do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), após a decisão de manter a Selic em 15% ao ano na quarta-feira, 17, impedia alta do Ibovespa na manhã desta quinta-feira, 18, na esteira das bolsas de Nova York, após a decisão também da quarta-feira do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Além disso, há renovada cautela política após nova pesquisa indicar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, liderando em todos os cenários para 2026 e vencendo adversários em eventual segundo turno.

"O Ibovespa está mais lateralizado por conta da pesquisa, mostrando Lula na liderança. Isso traz um pouco de preocupação para o mercado, diante do temor de manutenção da atual política fiscal no ano que vem. Hoje, isso com certeza não seria o cenário que o mercado espera", avalia Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3. "A política monetária tem feito

Com corte de juros nos Estados Unidos, espera-se que a B3 - assim como outros mercados de ações - atraia fluxo que poderia ir para o mercado norte-americano, mas a Selic elevada acaba aumentando a cautela das empresas no Brasil devido a custos altos. Desta forma, algumas ações mais sensíveis ao ciclo econômico são penalizadas, além de grandes bancos, diante do risco de inadimplência.