BC da África do Sul mantém taxas de juros em 7% para avaliar efeitos de cortes na economia

O banco central da África do Sul (Sarb, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros do país em 7% ao ano, em decisão dividida. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 18, pelo presidente da instituição, Lesetja Kganyago.

Segundo ele, quatro dirigentes votaram pela manutenção dos juros, enquanto outros dois optaram por corte de 25 pontos-base (pb) nas taxas.

"Queremos ver os efeitos dos cortes de juros realizados até agora sobre a economia, conforme a inflação retorna lentamente para a meta de 3%", afirmou Kganyago.