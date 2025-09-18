BNDES: Cias impactadas por tarifaço podem iniciar pedidos de crédito do Plano Brasil Soberano

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebe a partir desta quinta-feira, 18, os pedidos de crédito no âmbito do Plano Brasil Soberano para as empresas impactadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a exportadores brasileiros.

O banco de fomento informa que as companhias interessadas precisam verificar se são elegíveis ao apoio financeiro. A consulta pode ser feita a partir das 8h desta quinta-feira através do site https://www.bndes.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano.

"Os interessados precisarão se autenticar utilizando a plataforma GOV.BR, exclusivamente por meio do certificado digital da empresa. Após a autenticação, o sistema informará se a empresa é elegível e quais soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas", disse o BNDES.