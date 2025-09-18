Dólar fecha em alta moderada e ultrapassa R$ 5,30, seguindo tendência externa

A superquarta trouxe sinais divergentes aqui e nos Estados Unidos. O Comitê de Política Monetária (Copom) sinalizou que a taxa Selic deve se manter em 15% até pelo menos o fim do ano, enquanto o Federal Reserve deixou a porta aberta para redução adicional de 50 pontos-base nos juros em 2025, após corte de 25 pontos-base na quarta.

Com mínima de R$ 5,2702, logo depois da abertura, e máxima de R$ 5,3201 no fim do dia, o dólar à vista fechou em alta de 0,34%, a R$ 5,3191. Apesar do avanço desta quinta, a moeda encerra a semana em queda de 0,65%. As perdas são de 1,90% em setembro e de 13,93% no ano.

A economista-chefe da Buysidebrazil, Andrea Damico, destaca que o real apresentou um desempenho relativo bem melhor do que outras moedas emergentes, em dia marcado por fortalecimento global do dólar.

"Isso é reflexo principalmente da comunicação do Copom, que veio com um tom muito duro. Ele não revisou para baixo a projeção de inflação", afirma Damico, ressaltando que a apreciação recente do real permitiria uma "calibragem" das estimativas pelo Banco Central.

Ao contrário do esperado por diversos economistas, o BC manteve a projeção para a inflação no primeiro trimestre de 2027, que abrange o chamado horizonte relevante da política monetária, em 3,4%, acima do centro da meta, de 3%. O Copom minimizou também a melhora nas expectativas para o IPCA contidas no Boletim Focus e os sinais de desaceleração da atividade, fatores que embalavam a aposta em redução de juros ainda neste ano.

A perspectiva de ampliação do diferencial de juros interno e externo nos próximos meses, fruto da combinação de manutenção da taxa Selic em 15% até dezembro e de mais cortes de juros pelo Fed, tende a fortalecer o real no curto prazo, argumenta Damico.