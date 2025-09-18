Fechamento do mercado financeiro

Assine UOL
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,06%

Pontos: 145.499,49

Máxima de +0,09% : 145.726 pontos

Mínima de -0,41% : 144.993 pontos

Volume: R$ 22,78 bilhões

Variação em 2025: 20,96%

Variação no mês: 2,88%

Dow Jones: +0,27%

Pontos: 46.142,42

Nasdaq: +0,94%

Pontos: 22.470,73

Ibovespa Futuro: +0,02%

Pontos: 147.030

Máxima (pontos): 147.385

Mínima (pontos): 146.330

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,52

Variação: +0,21%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,37

Variação: -1,1%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,45

Variação: -0,74%

Ambev ON

Preço: R$ 12,49

Variação: -2,35%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,05

Variação: -1,13%

Vale ON

Preço: R$ 57,65

Variação: -0,26%

BRF SA ON

Preço: R$ 21,67

Variação: -1,63%

Itausa PN

Preço: R$ 11,35

Variação: estável

Global 40

Cotação: 731,196 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3186

Venda: R$ 5,3191

Variação: +0,34%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,41

Venda: R$ 5,51

Variação: -1,06%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3004

Venda: R$ 5,3010

Variação: 0%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3000

Venda: R$ 5,4630

Variação: -1,19%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3200

Variação: -0,08%

- Euro

Compra: US$ 1,1787 (às 18h33)

Venda: US$ 1,1792 (às 18h33)

Variação: -0,21%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2670

Venda: R$ 6,2680

Variação: -0,03%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3200

Venda: R$ 6,4620

Variação: -0,69%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.678,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -1,05%

