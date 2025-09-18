Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,06%
Pontos: 145.499,49
Máxima de +0,09% : 145.726 pontos
Mínima de -0,41% : 144.993 pontos
Volume: R$ 22,78 bilhões
Variação em 2025: 20,96%
Variação no mês: 2,88%
Dow Jones: +0,27%
Pontos: 46.142,42
Nasdaq: +0,94%
Pontos: 22.470,73
Ibovespa Futuro: +0,02%
Pontos: 147.030
Máxima (pontos): 147.385
Mínima (pontos): 146.330
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,52
Variação: +0,21%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,37
Variação: -1,1%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,45
Variação: -0,74%
Ambev ON
Preço: R$ 12,49
Variação: -2,35%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,05
Variação: -1,13%
Vale ON
Preço: R$ 57,65
Variação: -0,26%
BRF SA ON
Preço: R$ 21,67
Variação: -1,63%
Itausa PN
Preço: R$ 11,35
Variação: estável
Global 40
Cotação: 731,196 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3186
Venda: R$ 5,3191
Variação: +0,34%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,41
Venda: R$ 5,51
Variação: -1,06%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3004
Venda: R$ 5,3010
Variação: 0%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3000
Venda: R$ 5,4630
Variação: -1,19%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3200
Variação: -0,08%
- Euro
Compra: US$ 1,1787 (às 18h33)
Venda: US$ 1,1792 (às 18h33)
Variação: -0,21%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2670
Venda: R$ 6,2680
Variação: -0,03%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3200
Venda: R$ 6,4620
Variação: -0,69%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.678,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1,05%
