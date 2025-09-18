Huawei mira rivalidade com Nvidia e planeja novos chips de IA nos próximos 3 anos

A Huawei Technologies planeja lançar mais chips de inteligência artificial (IA) nos próximos três anos, em uma rara demonstração de ambição de competir com a Nvidia na China. O primeiro será a nova geração da linha Ascend, vista como rival das soluções da norte-americana, que enfrenta restrições no país.

Nesta quinta-feira, a companhia anunciou duas variantes da série Ascend 950, voltadas para diferentes cargas de trabalho de IA, com memória de alta largura de banda própria e suporte a um formato de computação popular entre desenvolvedores chineses. "Poder de computação é, e continuará a ser, essencial para a IA. Isso é especialmente verdadeiro na China", disse o vice-presidente da Huawei, Eric Xu, em Xangai.

O primeiro chip será lançado no início de 2026 e outro no fim do ano, seguidos por versões aprimoradas em 2027 e 2028. "Seguiremos um ciclo anual de lançamentos e dobraremos a capacidade de computação a cada versão", afirmou Xu.