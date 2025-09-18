MDIC inicia investigação por dumping em ácido acrílico da China

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) iniciou investigação por dumping nas exportações de ácido acrílico da China para o Brasil.

De acordo com circular publicada no Diário Oficial da União (DOU), a análise dos elementos de prova de dumping considerou o período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024.

Já o período de análise de dano à indústria brasileira considerou o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024.