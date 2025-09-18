MME nega suposta confirmação do horário de verão e diz que tema é sempre avaliado pela pasta

O Ministério de Minas e Energia (MME) negou nesta quinta-feira, 18, a suposta confirmação de retorno do horário de verão neste ano, após especulações circularem em portais na internet. A pasta repetiu que o tema é "permanentemente avaliado" e reafirmou que há pleno atendimento de energia até fevereiro de 2026, conforme avaliação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem reforçado publicamente que o retorno desse mecanismo só ocorreria em caso de real necessidade. Ou seja, se o sistema interligado nacional, em função do período seco, exigisse tal medida para aliviar a demanda em horário de pico.

Contudo, as condições dos reservatórios são favoráveis, de acordo com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). O colegiado vê normalidade ao longo do período seco. Ainda de acordos com a avaliação, a situação é melhor do que no ano passado - quando houve seca histórica.