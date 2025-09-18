Não há clima para uma nova reforma da Previdência agora, afirma ministro Wolney Queiroz

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse nesta quinta-feira, 18, que não há clima para uma nova reforma da Previdência atualmente. Ele participou do programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo o ministro, qualquer medida desse tipo, se fosse feita, deveria ser realizada no começo de um novo governo.

Ele afirma, entretanto, ser refratário a uma nova reforma ampla porque as mudanças normalmente miram "piorar as condições para os trabalhadores", como aumentar o tempo de trabalho. "A gente não pode fazer com que a conta sempre recaia sobre as pessoas que trabalham", declarou.