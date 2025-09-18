Nos EUA, participação estrangeira em Treasuries atinge recorde em julho, diz Tesouro

O Departamento do Tesouro dos EUA informou nesta quinta-feira, 18, que as participações estrangeiras em títulos do Tesouro totalizaram um valor recorde de US$ 9,16 trilhões em julho, um aumento de US$ 31,9 bilhões em relação a junho.

Os influxos líquidos privados estrangeiros foram de US$ 22,6 bilhões e os fluxos líquidos oficiais estrangeiros somaram US$ 20,5 bilhões.

Segundo o departamento, os residentes estrangeiros aumentaram suas participações em títulos de longo prazo dos EUA em julho, em um total de US$ 78,8 bilhões.