Petróleo fecha em queda após Fed e sinais de oferta em sessão de dólar fortalecido

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, 18, à medida que investidores assimilam o corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira. O dólar mais forte também influencia a commodity hoje. Investidores seguem no aguardo de novas informações sobre sanções adicionais da União Europeia contra a Rússia e ponderam um eventual aumento de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), registrou baixa de 0,69% (US$ 0,44), a US$ 63,26 o barril, enquanto o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), cedeu 0,75% (US$ 0,51), a US$ 67,44 o barril.

A analista sênior do Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya, destaca que o petróleo bruto segue limitado próximo de US$ 65 o barril com a força do dólar restringindo a alta. "Uma quebra sustentada da faixa de US$ 62-65 por barril não parece provável nesta semana", ponderou.