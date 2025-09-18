Sete dirigentes do BoE votaram por manutenção do juro básico; dois defenderam redução da taxa

Sete dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) do Banco da Inglaterra (BoE) votaram pela manutenção da taxa básica de juros, em 4%, nesta quinta-feira, 18, segundo comunicado do BoE.

Dissidentes, Swati Dhingra e Alan Taylor defenderam que o juro básico fosse reduzido em 25 pontos-base, a 3,75%.

Ainda no comunicado, o BC britânico disse que o MPC aprovou também a redução do seu estoque de títulos do governo do Reino Unido, conhecidos como Gilts, em 70 bilhões de libras nos próximos 12 meses, para 488 bilhões de libras.