Sindicato de bancários de SP protesta contra demissões no Master

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região fez na manhã desta quinta-feira, 18, um protesto contra a demissão de 86 funcionários do Banco Master. O ato ocorreu em frente à sede da instituição, no Itaim Bibi, zona sul da Capital.

Segundo o sindicato, as demissões ocorreram na segunda-feira, 15. A entidade de classe agora cobra a reintegração desses trabalhadores e diz que o Master se comprometeu a não promover novos desligamentos.

No começo do mês, o Banco Central reprovou a compra do Master pelo BRB, agravando a situação da instituição controlada por Daniel Vorcaro. O ex-presidente Michel Temer foi contratado para ajudar a destravar o negócio.