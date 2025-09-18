Taxas futuras curtas de juros sobem em reação a tom duro do Copom

Na visão de Serrano, o tom do comunicado do Copom que acompanhou a decisão de manter a Selic em 15% não teve mudança alguma em relação a julho, embora muitos participantes do mercado tenham visto uma postura mais 'hawkish'. "Vínhamos de vários dias de queda nos DIs. Houve uma correção. Mas a mensagem do BC é de que não haverá queda no curto prazo", observa.

O Itaú Unibanco manteve sua perspectiva de que o BC vai começar a cortar a Selic em janeiro de 2026 após o comunicado da quarta do colegiado. Segundo o banco, a manutenção pelo Banco Central da projeção de alta de 3,4% do IPCA no horizonte relevante da política monetária (primeiro trimestre de 2027) trouxe um "um viés levemente mais duro" ao comunicado.

Sócio da One Investimentos, João Ferreira afirma que a sessão desta quinta-feira foi de ajustes nas posições, tendo em vista que o Copom contrariou expectativas de agentes de que poderia haver uma comunicação mais 'dovish' após a recente valorização do real ante o dólar, que contribui para uma inflação menor, e também depois de o Fed ter diminuído a taxa básica americana em 25 pontos-base. O relaxamento monetário nos EUA sequer foi citado no comunicado do comitê, que ainda enxerga um ambiente externo incerto.

"A ata vai dar mais sinais sobre o rumo da política monetária, mas a minha percepção é de que houve correção na ponta curta até a parte intermediária da curva como reflexo do comunicado do Copom", disse Ferreira.

Antes da abertura do mercado, uma nova pesquisa da Genial/Quaest mostrou um cenário favorável à reeleição do presidente Lula, que lidera as intenções de voto para o pleito do próximo ano. Lula tem vantagem em todos os oito cenários testados no levantamento, que também indicou que o petista venceria todos seus potenciais adversários em potencial segundo turno. Para Ferreira, da One Investimentos, a tendência é que essas pesquisas ganhem relevância na formação de preços daqui para frente, mas nesta quinta, diante do Copom, o levantamento ficou em segundo plano.