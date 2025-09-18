Von der Leyen defende aceleração de reformas na UE e vê impacto positivo de acordo com EUA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a competitividade europeia depende de acelerar reformas e fortalecer acordos comerciais. Falando a empresários alemães, ela destacou que "com o limite tarifário de 15% acordado com os EUA, nossas empresas continuam em posição competitiva", frisando que a medida evita sobreposição de impostos e garante acesso ao mercado norte-americano.

A chefe da Comissão, que é o braço executivo da União Europeia, comentou ainda avanços nas negociações por um acordo comercial com a Índia.

Ela disse ter conversado na quarta-feira com o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, "que reafirmou a importância de fechar o acordo comercial com a Índia até o fim do ano". Segundo ela, o pacto seria estratégico para diversificar o acesso a matérias-primas críticas e abrir novos mercados diante da crescente fragmentação global.