Barreirinhas: 'Há chances de novos navios serem retidos na operação Cadeia de Carbono'

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, não descartou a possibilidade de mais navios serem retidos na Operação Cadeia de Carbono, deflagrada hoje para combater fraudes na importação de combustíveis.

"Há um fluxo contínuo de navios chegando ao Brasil, a Receita acompanha todas as movimentações. Há chances de novos navios serem retidos", pontuou.

Até o momento, foi retida a carga de dois navios destinados ao Rio de Janeiro, avaliada em aproximadamente R$ 240 milhões, composta por petróleo, combustíveis e hidrocarbonetos, incluindo óleo condensado de petróleo. Barreirinhas falou com a imprensa na sede da Receita Federal no Rio.