BC abre consulta pública sobre regulamentação do serviço de eFX

O Banco Central (BC) lançou consulta pública para receber contribuições para aprimoramento da regulamentação do serviço de pagamento ou transferência internacional, conhecido como eFX.

Sob destaque, segundo a autarquia, estão cinco propostas. A primeira delas prevê que o eFX passe a ser oferecido apenas por instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo BC, com a previsão de uma regra de transição para prestadores ainda não autorizados.

O BC também propõe que as instituições autorizadas devem informar previamente sua intenção de prestar o serviço e reportar mensalmente informações sobre as transações e as movimentações em reais do prestador de eFX, e a obrigatoriedade de contas de depósito as exclusivas, ou seja, os reais devem ser recebidos e entregues ao usuário por meio de conta de depósito de titularidade do prestador de eFX, destinada exclusivamente à prestação do serviço.