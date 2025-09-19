BoJ: Ueda diz que aumento das taxas no Japão dependerá da melhora da economia e dos preços

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, considera que o aumento das taxas pela autoridade monetária dependerá da melhora da economia e dos preços. Nesta sexta-feira, 19, o BoJ manteve a taxa de juros inalterada em 0,5% ao ano pela quinta vez consecutiva.

Após a decisão sobre juros, o BoJ anunciou que começará a vender suas participações em ações, um movimento visto como um novo passo na normalização da política monetária e um sinal de confiança na economia.

O banco central anunciou planos para reduzir suas participações em fundos negociados em bolsa (ETFs), que haviam sido adquiridos sob seu programa agressivo de flexibilização monetária para combater a deflação.