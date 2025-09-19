Bolsas da Ásia fecham em baixa, após BoJ anunciar plano de vender ETFs e à espera de Trump e Xi

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 0,46% em Seul, a 3.445,24 pontos, e o Taiex cedeu 0,74% em Taiwan, a 25.578,37 pontos, enquanto o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, em 26.545,10 pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas moderadas, de 0,30% do Xangai Composto, a 3.820,09 pontos, e de 0,31% do Shenzhen Composto, a 2.472,63 pontos. No fim da noite de hoje, o banco central chinês (PBoC) define suas taxas de juros de referência, conhecidas como LPRs, um dia após deixar o juro de contratos de recompra reversa de sete dias inalterado em 1,4%.

Passado o BoJ, as atenções vão se voltar para uma conversa telefônica entre Trump e Xi para discutir a finalização de um acordo que permita ao chinês TikTok continuar operando nos EUA, entre outras questões comerciais, dias após a última rodada de negociações tarifárias entre delegações de ambos os lados.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o tom negativo da Ásia e ficou no azul, depois de acumular perdas nas duas sessões anteriores. O S&P/ASX 200 avançou 0,32% em Sydney, a 8.773,50 pontos.

