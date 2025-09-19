Bolsas de NY fecham em alta e renovam recordes, com falas de membros do Fed e conversa Trump-Xi

Também nesta sexta, o presidente da distrital do Fed em Minneapolis, Neel Kashkari, indicou apoio a um relaxamento mais gradual, enquanto a líder da regional de São Francisco, Mary Daly, disse que o corte desta semana foi para apoiar o mercado de trabalho. Para analistas do BMO Economics, "um Fed menos restritivo deve apoiar as avaliações de ativos de risco."

Também em foco nas mesas de operações, após a conversa com Xi Jinping, Trump disse que Pequim aprovou o acordo do TikTok, mas não divulgou mais detalhes.

Entre ações individuais em destaque, com as ações da Apple fecharam em alta de 3,20%, no mesmo dia em que o novo iPhone 17 começa a ser vendido. O movimento acelerou após o jornal The Information revelar que a empresa pediu que pelo menos dois fornecedores aumentem em 30% a produção do novo aparelho.

Os papéis da Intel fecharam em baixa de 3,24% após saltarem quase 23% na quinta, reagindo ao anúncio de um investimento de US$ 5 bilhões da Nvidia, que, por sua vez ficou perto da estabilidade, registrando ganhos de 0,24%.

FedEx subiu 2,32% após divulgar ajustes nos ganhos do primeiro trimestre fiscal, enquanto a receita de mais de US$ 22 bilhões também superou previsões do mercado.

*Com informações da Dow Jones Newswires