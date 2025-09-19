Cade aprova compra de participação em eólica da Casa dos Ventos pela Bimbo

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Bimbo do Brasil de participação societária em projeto eólico da Casa dos Ventos localizado entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, para autoprodução de energia elétrica.

A transação, que será feita via futuro exercício de opção de compra, resultará na compra de participação societária em holding que detém um parque eólico de 63 megawatts (MW) de capacidade instalada, parte do Complexo Serra do Tigre.

Ao Cade, a Bimbo afirmou que "o investimento em autoprodução de energia elétrica possibilitará a obtenção de energia por meio de uma fonte de energia renovável, o que significa redução nos seus custos com energia elétrica, além de ganhos de sustentabilidade".