Corte de 50 pb em juros não preocuparia mercados, diz diretor do Fed indicado por Trump

"Quanto mais tempo a política do Fed permanecer restritiva, maior será o risco para o mercado de trabalho", disse o indicado do presidente dos EUA, Donald Trump, ao BC.

Em relação à economia americana, Miran projetou que o crescimento do país será melhor no segundo semestre deste ano, sem entrar em detalhes.

O diretor da autoridade monetária americana também afirmou que o tamanho do balanço do Fed será uma "função do regime regulatório que for escolhido", ressaltando que a atenção ao balanço "é um sintoma, não uma causa".

Ele também defendeu que não é apropriado que o BC norte-americano se envolva em alocação de crédito, a menos que o cenário seja de uma "crise de estabilidade financeira".

Questionado brevemente sobre a dívida do governo dos EUA, Miran se limitou a dizer que o custo da dívida não faz parte dos mandatos do Fed.