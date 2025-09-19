Dólar à vista abre em alta de 0,08%, a R$ 5,3235 e ganha fôlego com exterior

O dólar à vista abriu esta sexta-feira, 19, em alta de 0,08%, a R$ 5,3235 e intensificou o ritmo em seguida, após uma semana marcada por decisões de juros no Brasil e no exterior. O movimento ocorre em linha com a valorização da divisa no mercado global, em um dia de agenda esvaziada de indicadores.

Lá fora, investidores aguardam a divulgação das taxas de referência da China (LPRs), no fim do dia, e acompanham a conversa entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, às 10h, que pode influenciar o humor global em meio a tensões comerciais e ao impasse sobre o TikTok.

No Brasil, a leitura considerada "hawkish" por analistas da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) - que manteve a taxa Selic em 15% e sinalizando que deve seguir assim por um período prolongado - tende a sustentar algum suporte para o real.