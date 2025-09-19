Dólar fecha dia praticamente estável, mas recua na semana com diferencial de juros

Com oscilação de pouco mais de dois centavos entre a mínima (R$ 5,3171) e a máxima (R$ 5,3390), o dólar fechou cotado a R$ 5,3209 (-0,03%). Na semana, a divisa recuou 0,62%, o que levou a desvalorização em setembro para 1,86%. No ano, as perdas são de 13,90%.

No exterior, o dólar avançou em relação a moedas fortes e à maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities, embora tenha recuado frente a dois pares relevantes do real, o peso chileno e o rand sul-africano.

O head de banking da EQI Investimentos, Alexandre Viotto, destaca que, com a agenda esvaziada e sem sinalizações relevantes do encontro entre Trump e Xi Jinping, o mercado trabalhou em ritmo lento. Viotto vê continuidade da tendência de apreciação do real no curto prazo, com o aumento do diferencial de juros nos próximos meses e as apostas em torno do quadro eleitoral.

"O dólar deve vir abaixo dos R$ 5,30 no curto prazo porque o carrego está muito alto. O BC não deu nenhuma sinalização de redução de juros antes de janeiro", afirma Viotto, em referência ao comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) na última quarta-feira, 17, quando a taxa Selic foi mantida em 15% ao ano.

A expectativa é de que o Federal Reserve, que reduziu nesta semana a taxa básica em 25 pontos-base, promova mais dois cortes dos juros até o fim do ano. Para Viotto, o presidente do BC americano, Jerome Powell, já mostra desconforto com as tentativas de interferência da administração Trump, o que sugere não haver clima político para uma postura mais cautelosa do Fed, apesar da inflação ainda acima da meta.

À tarde, o diretor do Fed Stephen Miran disse que espera convencer seus colegas a cortar juros e que uma redução de 50 pontos-base não preocuparia o mercado. Indicado por Trump, Miran foi o único integrante do comitê de política monetária do Fed (Fomc) a votar por corte de 50 pontos-base nesta semana.