Fed não está conivente com inflação de 3% e é preciso detalhar corte nos juros, diz dirigente

O dirigente também citou sinais de que salários estão em uma trajetória de baixa nos EUA e disse que considera uma expectativa de que a inflação associada à moradia vai se desacelerar.

A fala ocorre após o fim do período de silêncio ao qual os dirigentes do BC norte-americano ficam submetidos durante os dias que circundam a decisão de política monetária. Na última quarta-feira, o Fed reduziu a taxa de juros dos EUA em 0,25 ponto porcentual.

O dirigente repetiu que concordou com o corte de juros do banco central dos EUA desta semana e reiterou que mais duas reduções do mesmo tamanho até o fim do ano seriam "apropriadas", diante dos riscos para o mercado de trabalho norte-americano.

Independência

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis também disse que está confiante que há apoio das duas alas do Congresso dos Estados Unidos à independência do Banco Central. "Em conversas no Congresso, há apreço disseminado sobre independência do Fed", comentou.

Para ele, a independência do Fed é vista como crucial para manter as expectativas de inflação e na defesa do dólar. "Independência do Fed é importante para defender o dólar", afirmou.