Governo tem de atuar no fiscal para depender menos da Selic, diz secretário do Planejamento

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, disse nesta sexta-feira, 19, que o governo precisa trabalhar a questão fiscal para que o País dependa menos da política monetária para controlar a inflação. "A gente tem de atuar do nosso lado, no fiscal, para a gente ter uma taxa de sacrifício menor da economia, e depender menos da taxa Selic para fazer o controle da inflação", comentou, durante um seminário sobre política industrial organizado pela ABDI.

Esta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano.

No seu comunicado, o colegiado afirmou que avalia se o nível corrente é suficiente para assegurar a convergência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) à meta, se mantido por período "bastante prolongado."