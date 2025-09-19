Ibovespa tem leve alta após renovar máxima histórica de olho em estrangeiro

"Atingiu mais uma máxima histórica intradia devido à percepção de melhora de cenário da economia americana. E quanto ao Copom, acho que veio em linha com o esperado. Talvez até tenhamos corte em dezembro. A percepção até o fim do ano é boa, apesar de hoje o dólar e os juros futuros exibirem viés de alta. É uma correção", avalia Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

Após as decisões do Fed, Copom, bancos centrais do Japão, Canadá, entre outros, no fim da noite de hoje será a vez da China. O PBoC define suas taxas de juros de referência, conhecidas como LPRs, um dia após o banco central chinês deixar o juro de contratos de recompra reversa de sete dias inalterado em 1,4%. Investidores ainda aguardam uma conversa telefônica entre os presidente dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, sobre questões comerciais e o TikTok.

Apesar de incertezas com relação à Selic, Tales Barros, líder de renda variável da W1 Capital, não descarta novos avanços inéditos do Ibovespa em meio a perspectivas de ingresso de recursos internacionais na B3.

"Podemos ver nova apreciação do Ibovespa por conta do capital externo, mas não devido ao investidor doméstico", diz Barros, completando que a dúvida quanto ao início da queda do juro básico no Brasil deixa agentes locais mais cauteloso. "O espaço para corte da Selic está apertado, mas sempre há imprevistos. Porém, a brecha é baixa", completa o especialista em renda variável da W1 Capital.

Como ressalta Marcelo Nantes, head de renda variável do ASA, a queda dos juros nos Estados Unidos e a possibilidade de afrouxamento monetário em breve no Brasil, em meio a um quadro saudável da maioria das empresas listadas na Bolsa brasileira, podem continuar estimulando investimento externo para a B3. Neste mês até quarta-feira, o saldo está positivo em R$ 1,641 bilhão e o acumulado do ano, em R$ 22,886 bilhões.

Conforme Nantes, investidores do exterior têm saído de mercados norte-americanos devido o enfraquecimento do dólar, com a moeda se depreciando mundialmente, e também por conta da perspectiva cada vez mais consolidada de corte de juros à frente. "Essa combinação - dólar fraco e ideia de corte de juros - tem feito o investidor buscar alternativas e o Brasil é um destino interessante", afirma o head de renda variável do ASA.