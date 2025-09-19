IBP: Petrobras vence prêmio OTC Brasil com Búzios 7: 'novo referencial para indústria'

O Projeto Búzios 7, da Petrobras, foi reconhecido pelo Distinguished Achievement Award, premiação do setor de energia offshore que reconhece indivíduos e organizações que geram impacto duradouro na indústria. A plataforma tipo FPSO Almirante Tamandaré (navio que produz, transporta e armazena petróleo) - Búzios 7 - trouxe inovações tecnológicas que estabeleceram novos referenciais para a indústria", destaca o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

A entrega da homenagem será feita na Offshore Technology Conference (OTC Brasil 2025), em outubro, no Rio de Janeiro.

O projeto atingiu em agosto o recorde de produção de 225 mil barris de petróleo/dia, maior vazão da história da Petrobras, A plataforma entrou em operação em fevereiro, no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos.