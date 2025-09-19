'Investir em PDI é investir em soberania e competitividade', diz gerente executivo da Petrobras

O gerente executivo de Exploração da Petrobras, Jonilton Pessoa, enfatizou hoje (19) que investir em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) representa investir em soberania, competitividade e sustentabilidade. Ele participou, representando a presidente da companhia, Magda Chambriard, do lançamento dos editais licitatórios para a construção do Centro Científico e Cultural do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

O investimento de cerca de R$ 200 milhões em infraestrutura laboratorial será viabilizado no Rio de Janeiro com recursos da cláusula de PDI da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que garante que parte dos ganhos resultantes da exploração e produção dos recursos voltem como investimentos para o país.

"Estamos falando de um projeto histórico que reúne Petrobras, SGB, ANP e toda a sociedade brasileira. É importante destacar que quando falamos em ciências da terra falamos também de um dos setores mais estratégicos para o desenvolvimento nacional, que é o setor de óleo e gás, que gera recursos, impostos e benefícios para a população".