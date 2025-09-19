Lucro da Louis Dreyfus cai 14,5% no 1º semestre, para US$ 418 milhões

Segundo a companhia, o aumento nos volumes foi parcialmente compensado pelos menores preços médios de venda das principais commodities comercializadas, com exceção do café e do suco. Quanto às vendas líquidas do segmento da cadeia de valor, houve queda de 1,1% na comparação anual, principalmente por causa do ambiente de preços mais baixos para produtos de grãos e oleaginosas.

A plataforma de Grãos & Oleaginosas embarcou volumes maiores em relação ao ano anterior, especialmente milho, impulsionada pela forte demanda da China, disse a LDC. Já o aumento nas vendas líquidas da plataforma de Sucos foi impulsionado pelos preços médios de venda mais altos, parcialmente compensados por menores volumes embarcados.

As vendas líquidas da plataforma de café aumentaram, impulsionadas tanto pelos maiores volumes embarcados quanto pelos preços médios de venda mais altos em comparação com o mesmo período de 2024, disse a empresa.

A Companhia Cacique de Café Solúvel do Brasil - adquirida no ano passado - também contribuiu para o crescimento das vendas líquidas, destacou a LDC. Já as plataformas de algodão, arroz e açúcar registraram queda nas vendas líquidas, por causa da redução tanto nos volumes embarcados quanto nos preços médios de venda.

A empresa ressaltou, também, os investimentos no período, com a construção de novas unidades de processamento de oleaginosas no Canadá e nos EUA, além de ampliar a capacidade de originação de grãos e oleaginosas na Argentina.

No Brasil, a LDC expandiu sua unidade de processamento de café em Varginha (MG) e impulsionou sua capacidade de exportação de açúcar com a construção de um novo terminal de transbordo intermodal em Pederneiras (SP), inaugurado em agosto, destacou em nota. Além disso, companhia introduziu os sucos engarrafados Montebelo Brasil nos mercados da Indonésia, Alemanha e Portugal.