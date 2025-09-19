Moody's afirma rating 'Ba1' do Banco do Brasil, com perspectiva estável

A Moody's afirmou nesta sexta-feira, 19, as classificações de depósitos em moeda local e estrangeira de longo e curto prazo do Banco do Brasil em Ba1 e Not Prime, respectivamente, após a afirmação da Avaliação de Crédito Base (BCA) e BCA Ajustada do banco em ba1.

A agência também afirmou as classificações de Risco de Contraparte de longo e curto prazo em moeda local e estrangeira do banco em Baa3 e Prime-3, respectivamente, e as Avaliações de Risco de Contraparte (CRA) de longo e curto prazo em Baa3(cr) e Prime-3(cr), respectivamente. A perspectiva sobre as classificações de depósitos bancários de longo prazo permanece estável.

Ao afirmar o BCA do BB em ba1, a Moody's diz reconhecer sua franquia bem estabelecida como o segundo maior banco por ativos totais no País em junho de 2025. Esta posição é apoiada por uma estrutura de ganhos diversificada, acesso constante a depósitos de varejo principais, liquidez sólida e um colchão de capital adequado acima dos mínimos regulatórios nos últimos cinco anos. A nota, no entanto, também reconhece os desafios recentes enfrentados pelo BB, particularmente em sua carteira de empréstimos para agronegócios, e associados à implementação das normas contábeis IFRS 9, considerados gerenciáveis pelo banco.