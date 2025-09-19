Negociação sobre acordo UE-Mercosul está concluída, diz ministro Mauro Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta sexta-feira, 19, que a negociação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) "está concluída" e que a assinatura virá assim que o debate sobre o tema no Conselho Europeu for finalizada.

"A negociação do acordo foi concluída, falta a assinatura. Para que haja a assinatura, é necessário que o acordo seja traduzido em todas as línguas dos países da União Europeia, seja submetido ao Conselho Europeu para discussão do conteúdo, o que está ocorrendo neste momento, e depois disso entendemos que poderá ser assinado na Cúpula do Mercosul", disse Vieira, em entrevista coletiva à imprensa após reunião com a alta representante para Política Externa e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas.

"A negociação está concluída e, sendo concluído o debate no Conselho Europeu, o lado europeu estará pronto para a assinatura. O Mercosul já está pronto para a assinatura", completou o ministro.