Nos EUA, Câmara aprova projeto provisório de financiamento do governo, mas lei trava no Senado

A Câmara dos Deputados dos EUA, controlada pelo Partido Republicano, aprovou nesta sexta-feira (19) uma medida provisória que mantém o governo financiado até o final de novembro, uma oferta inicial antes de paralisar o governo em duas semanas.

A votação foi de 217-212, em grande parte ao longo das linhas partidárias. O presidente da Câmara, Mike Johnson, e seus colegas republicanos apresentaram a votação como uma forma de ganhar tempo para resolver a legislação abrangente de gastos para o ano fiscal que começa em 1º de outubro.

Os democratas, ainda ressentidos com a aprovação da lei orçamentária do presidente Donald Trump, estão exigindo mais de US$ 1 trilhão em gastos com saúde como preço de seu apoio, incluindo a extensão dos subsídios aprimorados do Affordable Care Act e a restauração dos fundos cortados do Medicaid.