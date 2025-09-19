Operação Carbono Oculto deve ter mais fases importantes, diz CEO da Ipiranga

Leonardo Linden, CEO da Ipiranga, marca de distribuição de combustíveis da Ultrapar, afirmou que a empresa acredita que haverá outras fases da Operação Carbono Oculto, que listou distribuidoras de combustíveis com ligações com o crime organizado. As falas foram feitas no Ultra Day.

Para ele, a operação é uma da mais importantes já realizadas pela sua capacidade de demonstrar a profundidade do assunto. "Deve haver mais fases, que são importantes para nós", disse.

Ele afirmou que as empresas citadas na operação representam 7% do mercado no qual atuam.